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Джулиус Рэндл повторил достижение «Миннесоты» в плей-офф 21-летней давности

Джулиус Рэндл повторил достижение «Миннесоты» в плей-офф 21-летней давности
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Тяжёлый форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джулиус Рэндл принял участие в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда одержала побед со счётом 102:97 (2-1).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 102
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 33, Куминга - 30, Хилд - 14, Джексон-Дэвис - 7, Подзиемски - 5, Луни - 4, Пэйтон II - 2, Грин - 2, Муди, Ки, Сантос, Пост, Карри, Нокс, Спенсер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рэндл - 24, Макдэниелс - 15, Рид - 9, Гобер - 9, Конли - 7, Дивинченцо - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Кларк, Миллер, Гарза

Рэндл, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 24 очка (10 из 23 с игры, где 1 из 6 — трёхочковые; 3 из — штрафные), 12 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+14».

Таким образом, 30-летний баскетболист стал первым игроком «Миннесоты» с 2004 года, оформившим трипл-дабл в матче плей-офф НБА. До него подобное удавалось лишь члену Зала славы Кевину Гарнетту.

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