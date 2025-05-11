Джулиус Рэндл повторил достижение «Миннесоты» в плей-офф 21-летней давности

Тяжёлый форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джулиус Рэндл принял участие в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Голден Стэйт Уорриорз», в котором его команда одержала побед со счётом 102:97 (2-1).

Рэндл, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 24 очка (10 из 23 с игры, где 1 из 6 — трёхочковые; 3 из — штрафные), 12 результативных передач и 10 подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+14».

Таким образом, 30-летний баскетболист стал первым игроком «Миннесоты» с 2004 года, оформившим трипл-дабл в матче плей-офф НБА. До него подобное удавалось лишь члену Зала славы Кевину Гарнетту.

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