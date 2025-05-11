Батлер рассказал, как изменился его подход к игре после перехода из «Майами» в «Уорриорз»

Лёгкий форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Джимми Батлер после третьего матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (97:102, 1-2) ответил на вопрос, изменилось ли его отношение к игре после перехода из «Майами Хит».

«Ничего не изменилось. Я прекрасно осознаю свою роль как игрока и понимаю, что от меня требуется в каждом матче. Неважно, на каком этапе карьеры я нахожусь. Если это не ведёт к победе — значит, всё напрасно», — рассказал Батлер во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Батлер, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 43 минуты, набрав суммарно 33 очка (12 из 26 с игры, где 2 из 4 — трёхочковые; 7 из 9 — штрафные), семь подборов и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-1».

Батлер смотрит матч «Милуоки» — «Индиана» в форме «Уорриорз»: