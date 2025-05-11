Перкинс назвал условие, при котором «Миннесота» может оказаться в финале плей-офф НБА
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу перспектив «Миннесоты Тимбервулвз» выйти в финал плей-офф НБА — 2025.
«С такой игрой, какую сейчас демонстрируют Джулиус Рэндл и Энтони Эдвардс в тандеме, они не просто возьмут верх в этой серии — перед ними открывается серьёзная перспектива выйти в финал НБА», — заявил Перкинс в эфире программы SportsCenter.
Отметим, что сегодня, 11 мая, «Миннесота» одержала победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в третьем матче серии, завершившемся со счётом 102:97. Теперь счёт в серии составляет 2-1 в пользу «Тимбервулвз».
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 102
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 33, Куминга - 30, Хилд - 14, Джексон-Дэвис - 7, Подзиемски - 5, Луни - 4, Пэйтон II - 2, Грин - 2, Муди, Ки, Сантос, Пост, Карри, Нокс, Спенсер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рэндл - 24, Макдэниелс - 15, Рид - 9, Гобер - 9, Конли - 7, Дивинченцо - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Кларк, Миллер, Гарза
Чемпион НБА стал участником драки в матче в Пуэрто-Рико:
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