Перкинс назвал условие, при котором «Миннесота» может оказаться в финале плей-офф НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс высказался по поводу перспектив «Миннесоты Тимбервулвз» выйти в финал плей-офф НБА — 2025.

«С такой игрой, какую сейчас демонстрируют Джулиус Рэндл и Энтони Эдвардс в тандеме, они не просто возьмут верх в этой серии — перед ними открывается серьёзная перспектива выйти в финал НБА», — заявил Перкинс в эфире программы SportsCenter.

Отметим, что сегодня, 11 мая, «Миннесота» одержала победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в третьем матче серии, завершившемся со счётом 102:97. Теперь счёт в серии составляет 2-1 в пользу «Тимбервулвз».

Чемпион НБА стал участником драки в матче в Пуэрто-Рико: