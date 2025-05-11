«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: текстовая трансляция матча начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 11 мая, краснодарский «Локомотив-Кубань» примет на домашнем паркете санкт-петербургский «Зенит» в рамках полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Прямая текстовая трансляция стартует одновременно с началом игры — в 14:00 мск.

На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Зенита». В последнем матче в Санкт-Петербурге «Локомотив-Кубань» уступил с результатом 80:85, а в первой игре — 79:106. В финал выйдет та команда, которая первой достигнет четырёх побед в серии.

В другой полуфинальной серии действующий чемпион Единой лиги московский ЦСКА ведёт со счётом 2-0 у казанского УНИКСа. Следующий матч в столице Татарстана состоится 12 мая в 19:30 мск.