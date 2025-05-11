Россиянка Анастасия Косу исполнила победный танец в матче женской НБА

Российская баскетболистка Анастасия Косу после победы её команды «Миннесота Линкс» над «Чикаго Скай» в рамках предсезонной подготовки к старту регулярного чемпионата женской НБА (WNBA) исполнила победный танец вместе с партнёрами. Анастасию можно заметить под седьмым номером.

Отметим, что «Миннесота» одержала победу со счётом 92:87. Косу провела на паркете пять минут, отметившись одним очком, одним подбором и одним блок-шотом. Самым результативным игроком матча стала Нафиса Коллиер, набравшая 26 очков и пять подборов.

Напомним, Косу была выбрана под 15-м номером на драфте женской НБА в этом году. «Миннесота» в прошлом сезоне в финале WNBA уступила «Нью-Йорк Либерти» со счётом 2-3.