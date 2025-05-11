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Журналист из США назвал клуб НБА, в котором хотел бы видеть Егора Дёмина с Купером Флэггом

Журналист из США назвал клуб НБА, в котором хотел бы видеть Егора Дёмина с Купером Флэггом
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Североамериканский журналист и обозреватель KSL Sports Митч Харпер выразил надежду, что при удачных стечениях обстоятельств главный претендент на первый номер предстоящего драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Купер Флэгг окажется в одной команде с российским баскетболистом Егором Дёминым в НБА.

«Мне бы очень хотелось, чтобы «Джаз» каким-то образом выбрали [Купера] Флэгга, а затем взяли Егора своим вторым пиком в первом раунде. С точки зрения интереса для местных болельщиков это было бы здорово», — сказал Харпер на YouTube-канале KSL Sports.

Стоит отметить, что в ближайшее время 19-летний Дёмин примет участие в преддрафтовом комбайне. Успешное выступление может повысить его шансы на улучшение позиции в предстоящем драфте НБА.

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