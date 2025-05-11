В ночь с 10 на 11 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись две встречи серий второго раунда плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.
Все результаты игрового дня НБА 11 мая:
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 97:102 (счёт в серии 1-2);
«Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс» — 93:115 (2-1).
Самым результативным игроком дня стал лидер команды «Миннесота» в матче с «Уорриорз» — американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 36 очков и совершивший четыре подбора и четыре передачи. Его партнёр по команде тяжёлый форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл оформил трипл-дабл: на его счету 24 очка, 10 подборов и 12 ассистов.
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