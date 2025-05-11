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Результаты игрового дня НБА 11 мая

Результаты игрового дня НБА 11 мая
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В ночь с 10 на 11 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись две встречи серий второго раунда плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Все результаты игрового дня НБА 11 мая:

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 97:102 (счёт в серии 1-2);
«Нью-Йорк Никс» — «Бостон Селтикс» — 93:115 (2-1).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 102
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 33, Куминга - 30, Хилд - 14, Джексон-Дэвис - 7, Подзиемски - 5, Луни - 4, Пэйтон II - 2, Грин - 2, Муди, Ки, Сантос, Пост, Карри, Нокс, Спенсер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рэндл - 24, Макдэниелс - 15, Рид - 9, Гобер - 9, Конли - 7, Дивинченцо - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Кларк, Миллер, Гарза
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 22:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
93 : 115
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 27, Таунс - 21, Бриджес - 12, Харт - 10, Ачиува - 6, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Пэйн - 2, Ануноби - 2, Хукпорти - 2, Дадье, Колек, Райт, Такер, Шамет
Бостон Селтикс: Притчард - 23, Тейтум - 22, Браун - 19, Уайт - 17, Хорфорд - 15, Холидэй - 8, Корнет - 6, Порзингис - 5, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Шейерман, Кета

Самым результативным игроком дня стал лидер команды «Миннесота» в матче с «Уорриорз» — американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 36 очков и совершивший четыре подбора и четыре передачи. Его партнёр по команде тяжёлый форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл оформил трипл-дабл: на его счету 24 очка, 10 подборов и 12 ассистов.

НБА. Плей-офф. Календарь
НБА. Плей-офф. Турнирная таблица
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