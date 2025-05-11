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«Сразу поражает». Эксперт рассказал, что удивляет скаутов НБА у Егора Дёмина

«Сразу поражает». Эксперт рассказал, что удивляет скаутов НБА у Егора Дёмина
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Североамериканский журналист, эксперт и ведущий программы Cougar Sports Saturday Мэтью Байамонте поделился своим мнением о 19-летнем российском баскетболисте Егоре Дёмине, который в скором времени будет принимать участие в преддрафтовых тренировках.

«В середине сезона, когда он только оправился от травмы, у него был спад — бросок не шёл, и его позиции немного просели, но сейчас об этом уже забыли. Его умения впечатлят скаутов. Для подобных просмотров он идеально подходит: когда Егор заходит в зал, сразу поражает своими габаритами, отличным дриблингом, передачами.

А когда бросаешь без сопротивления — бросок выглядит очень убедительно. Я не вижу сценария, при котором он не попадёт в топ-10 [драфта НБА]», — сказал Байамонте на YouTube-канале KSL Sports.

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