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14:00 Мск
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Единая лига ВТБ — расписание 1/2 финала — 11 мая

Расписание матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги 11 мая
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В воскресенье, 11 мая, в плей-офф Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день, в рамках которого будет проведён полуфинальный матч. Всего запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание полуфинальных матчей плей-офф Единой лиги 11 мая (время — московское):

14:00. «Локомотив-Кубань» — «Зенит».

После двух сыгранных матчей счёт в серии 2-0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. В первой встрече «Зенит» выиграл со счётом 106:79, а во второй — 85:80.

Напомним, серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Также за право выйти в финал турнира борются московский ЦСКА и УНИКС из Казани.

Единая лига. Плей-офф. Календарь
Единая лига. Плей-офф. Турнирная таблица
Следить за матчем:
Крутая вывеска в плей-офф Единой лиги. «Локо» и «Зенит» сражаются в полуфинале! LIVE
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Крутая вывеска в плей-офф Единой лиги. «Локо» и «Зенит» сражаются в полуфинале! LIVE
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