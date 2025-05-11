Расписание матчей 1/2 финала плей-офф Единой лиги 11 мая

В воскресенье, 11 мая, в плей-офф Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день, в рамках которого будет проведён полуфинальный матч. Всего запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание полуфинальных матчей плей-офф Единой лиги 11 мая (время — московское):

14:00. «Локомотив-Кубань» — «Зенит».

После двух сыгранных матчей счёт в серии 2-0 в пользу команды из Санкт-Петербурга. В первой встрече «Зенит» выиграл со счётом 106:79, а во второй — 85:80.

Напомним, серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Также за право выйти в финал турнира борются московский ЦСКА и УНИКС из Казани.