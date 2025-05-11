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Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
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ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
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14:00 Мск
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«Локомотив-Кубань» — «Зенит» — где смотреть полуфинал Единой лиги

«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: во сколько начало матча 1/2 финала Единой лиги, где смотреть
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В воскресенье, 11 мая, на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре пройдёт третий матч полуфинальной серии сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором встретятся местный «Локомотив-Кубань» и БК «Зенит». Начало игры запланировано на 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом», которая будет доступна по ссылке ниже и начнётся в 14:00 мск.

«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: текстовая трансляция матча.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Видеотрансляция третьего матча полуфинальной серии будет доступна на телеканале «Матч ТВ», в сервисе Okko и на сайте Единой лиги.

После двух встреч между краснодарскими и санкт-петербургскими баскетболистами счёт 2-0 в пользу «Зенита». Последнюю победу «Локомотив-Кубань» одержал 11 января 2025 года в регулярном чемпионате.

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