«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: во сколько начало матча 1/2 финала Единой лиги, где смотреть

В воскресенье, 11 мая, на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре пройдёт третий матч полуфинальной серии сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором встретятся местный «Локомотив-Кубань» и БК «Зенит». Начало игры запланировано на 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом», которая будет доступна по ссылке ниже и начнётся в 14:00 мск.

«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: текстовая трансляция матча.

Видеотрансляция третьего матча полуфинальной серии будет доступна на телеканале «Матч ТВ», в сервисе Okko и на сайте Единой лиги.

После двух встреч между краснодарскими и санкт-петербургскими баскетболистами счёт 2-0 в пользу «Зенита». Последнюю победу «Локомотив-Кубань» одержал 11 января 2025 года в регулярном чемпионате.