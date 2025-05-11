Джимми Батлер рассказал, каково это — играть без Стефена Карри
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35-летний американский баскетболист Джимми Батлер, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда, рассказал, каково калифорнийцам играть с «Миннесотой Тимбервулвз» без четырёхкратного чемпиона лиги и лидера коллектива Стефена Карри, восстанавливающегося от травмы.
«Главное — всегда побеждать. Если мы не выиграем, нам, чёрт возьми, не придётся даже и беспокоиться о возвращении Стефа в этом сезоне. Мы должны надеть штаны больших мальчиков, выйти на паркет и играть на высоком уровне», — сказал Батлер на пресс-конференции.
В ночь на 11 мая «Уорриорз» проиграли «Миннесоте» со счётом 97:102, тем самым «волки» вышли вперёд — 2-1.
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 102
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 33, Куминга - 30, Хилд - 14, Джексон-Дэвис - 7, Подзиемски - 5, Луни - 4, Пэйтон II - 2, Грин - 2, Муди, Ки, Сантос, Пост, Карри, Нокс, Спенсер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рэндл - 24, Макдэниелс - 15, Рид - 9, Гобер - 9, Конли - 7, Дивинченцо - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Кларк, Миллер, Гарза
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