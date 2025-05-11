Джимми Батлер рассказал, каково это — играть без Стефена Карри

35-летний американский баскетболист Джимми Батлер, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда, рассказал, каково калифорнийцам играть с «Миннесотой Тимбервулвз» без четырёхкратного чемпиона лиги и лидера коллектива Стефена Карри, восстанавливающегося от травмы.

«Главное — всегда побеждать. Если мы не выиграем, нам, чёрт возьми, не придётся даже и беспокоиться о возвращении Стефа в этом сезоне. Мы должны надеть штаны больших мальчиков, выйти на паркет и играть на высоком уровне», — сказал Батлер на пресс-конференции.

В ночь на 11 мая «Уорриорз» проиграли «Миннесоте» со счётом 97:102, тем самым «волки» вышли вперёд — 2-1.