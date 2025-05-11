Фото: болельщик «Нью-Йорка» посетил матч плей-офф НБА в образе Папы Римского

Болельщик команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» посетил третий матч второго раунда плей-офф с «Бостон Селтикс», который прошёл на домашней арене «Мэдисон Сквер Гарден» и завершился поражением хозяев со счётом 93:115, в образе Папы Римского.

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Ранее преподобный Роберт П. Хейган из университета Вилланова рассказал, что новоизбранный Папа Римский Роберт Фрэнсис Прево следил за командой НБА «Нью-Йорк Никс» и баскетбольной командой университета Вилланова, выпускником которого он является.

После трёх сыгранный матчей во втором раунде счёт в серии «Никс» — «Селтикс» 2-1 в пользу команды из Нью-Йорка.