Фото: болельщик «Нью-Йорка» посетил матч плей-офф НБА в образе Папы Римского
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Болельщик команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» посетил третий матч второго раунда плей-офф с «Бостон Селтикс», который прошёл на домашней арене «Мэдисон Сквер Гарден» и завершился поражением хозяев со счётом 93:115, в образе Папы Римского.
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 22:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
93 : 115
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 27, Таунс - 21, Бриджес - 12, Харт - 10, Ачиува - 6, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Пэйн - 2, Ануноби - 2, Хукпорти - 2, Дадье, Колек, Райт, Такер, Шамет
Бостон Селтикс: Притчард - 23, Тейтум - 22, Браун - 19, Уайт - 17, Хорфорд - 15, Холидэй - 8, Корнет - 6, Порзингис - 5, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Шейерман, Кета
Фото: Скриншот из социальных сетей
Ранее преподобный Роберт П. Хейган из университета Вилланова рассказал, что новоизбранный Папа Римский Роберт Фрэнсис Прево следил за командой НБА «Нью-Йорк Никс» и баскетбольной командой университета Вилланова, выпускником которого он является.
После трёх сыгранный матчей во втором раунде счёт в серии «Никс» — «Селтикс» 2-1 в пользу команды из Нью-Йорка.
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