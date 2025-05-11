«Всё, о чём говорили». Тренер «Селтикс» объяснил, что изменил в игре команды к 3-му матчу

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джо Маззулла рассказал, что изменилось в игре команды к третьему матчу второго раунда плей-офф с «Нью-Йорк Никс» (115:93, 1-2).

«Помогли ли нам точные трёхочковые? Нет, я имею в виду, что на это легко смотреть, но мы выиграли концовку четверти, и у нас не было 11 потерь. Не могу не подчеркнуть важность того, чтобы не терять мяч, даря его сопернику. Просто напомню — «Никс» набрали 28 очков во второй игре благодаря потерям и игре в переходной зоне.

Мы должны хорошо завершать четверти и хорошо их начинать, сохраняя счёт и лидерство в матче, несмотря на то, каким бы он крупным ни был — это всё, о чём мы говорили за последние 72 часа, и это самое важное», — приводит слова Маззуллы издание NBA Analysis.