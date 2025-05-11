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«Всё, о чём говорили». Тренер «Селтикс» объяснил, что изменил в игре команды к 3-му матчу

«Всё, о чём говорили». Тренер «Селтикс» объяснил, что изменил в игре команды к 3-му матчу
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Джо Маззулла рассказал, что изменилось в игре команды к третьему матчу второго раунда плей-офф с «Нью-Йорк Никс» (115:93, 1-2).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 22:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
93 : 115
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 27, Таунс - 21, Бриджес - 12, Харт - 10, Ачиува - 6, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Пэйн - 2, Ануноби - 2, Хукпорти - 2, Дадье, Колек, Райт, Такер, Шамет
Бостон Селтикс: Притчард - 23, Тейтум - 22, Браун - 19, Уайт - 17, Хорфорд - 15, Холидэй - 8, Корнет - 6, Порзингис - 5, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Шейерман, Кета

«Помогли ли нам точные трёхочковые? Нет, я имею в виду, что на это легко смотреть, но мы выиграли концовку четверти, и у нас не было 11 потерь. Не могу не подчеркнуть важность того, чтобы не терять мяч, даря его сопернику. Просто напомню — «Никс» набрали 28 очков во второй игре благодаря потерям и игре в переходной зоне.

Мы должны хорошо завершать четверти и хорошо их начинать, сохраняя счёт и лидерство в матче, несмотря на то, каким бы он крупным ни был — это всё, о чём мы говорили за последние 72 часа, и это самое важное», — приводит слова Маззуллы издание NBA Analysis.

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