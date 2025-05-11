Травмированный Стефен Карри сыграл с сыном во время тайм-аута в матче с «Миннесотой»

37-летний американский звёздный игрок, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри, представляющий клуб «Голден Стэйт Уорриорз», сыграл со своим сыном во время тайм-аута в третьем матче серии второго раунда плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» (97:102).

Карри пропускал эту встречу из-за повреждения подколенного сухожилия. Сроки возвращения четырёхкратного чемпиона неизвестны.

Самым результативным игроком третьего матча стал лидер «Миннесоты» американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 36 очков и совершивший четыре подбора и четыре передачи.

Ранее партнёр Карри Джимми Батлер рассказал, каково калифорнийцам без Стефена.