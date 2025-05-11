Травмированный Стефен Карри сыграл с сыном во время тайм-аута в матче с «Миннесотой»
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37-летний американский звёздный игрок, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри, представляющий клуб «Голден Стэйт Уорриорз», сыграл со своим сыном во время тайм-аута в третьем матче серии второго раунда плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» (97:102).
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 102
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 33, Куминга - 30, Хилд - 14, Джексон-Дэвис - 7, Подзиемски - 5, Луни - 4, Пэйтон II - 2, Грин - 2, Муди, Ки, Сантос, Пост, Карри, Нокс, Спенсер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рэндл - 24, Макдэниелс - 15, Рид - 9, Гобер - 9, Конли - 7, Дивинченцо - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Кларк, Миллер, Гарза
Карри пропускал эту встречу из-за повреждения подколенного сухожилия. Сроки возвращения четырёхкратного чемпиона неизвестны.
Самым результативным игроком третьего матча стал лидер «Миннесоты» американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 36 очков и совершивший четыре подбора и четыре передачи.
Ранее партнёр Карри Джимми Батлер рассказал, каково калифорнийцам без Стефена.
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