Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Травмированный Стефен Карри сыграл с сыном во время тайм-аута в матче с «Миннесотой»

Травмированный Стефен Карри сыграл с сыном во время тайм-аута в матче с «Миннесотой»
Комментарии

37-летний американский звёздный игрок, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри, представляющий клуб «Голден Стэйт Уорриорз», сыграл со своим сыном во время тайм-аута в третьем матче серии второго раунда плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» (97:102).

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 102
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 33, Куминга - 30, Хилд - 14, Джексон-Дэвис - 7, Подзиемски - 5, Луни - 4, Пэйтон II - 2, Грин - 2, Муди, Ки, Сантос, Пост, Карри, Нокс, Спенсер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рэндл - 24, Макдэниелс - 15, Рид - 9, Гобер - 9, Конли - 7, Дивинченцо - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Кларк, Миллер, Гарза

Карри пропускал эту встречу из-за повреждения подколенного сухожилия. Сроки возвращения четырёхкратного чемпиона неизвестны.

Самым результативным игроком третьего матча стал лидер «Миннесоты» американский защитник Энтони Эдвардс, набравший 36 очков и совершивший четыре подбора и четыре передачи.

Ранее партнёр Карри Джимми Батлер рассказал, каково калифорнийцам без Стефена.

Сейчас читают:
Джимми Батлер рассказал, каково это — играть без Стефена Карри
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android