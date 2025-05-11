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Журналист объяснил, в каком клубе НБА Егор Дёмин не будет испытывать давления

Журналист объяснил, в каком клубе НБА Егор Дёмин не будет испытывать давления
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Североамериканский журналист и обозреватель KSL Sports Митч Харпер поразмышлял по поводу того, в какой команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) лучше всего оказаться 19-летнему российскому защитнику Егору Дёмину.

«В некоторых мок-драфтах его сейчас ставят на 14-15-е место, и есть вероятность, что он окажется в «Оклахома-Сити» — это было бы здорово, потому что на нём тогда не будет давления и он сможет спокойно развиваться. В идеале хотелось бы, чтобы он попал в команду, претендующую на плей-офф, где у него будет возможность для роста, возможно, с периодическими поездками в G-лигу.

Я просто хочу, чтобы Егор оказался в таких условиях, где он сможет раскрыться. Слишком часто игроки BYU попадают в клубы с хаосом и отсутствием системы, как «Кингз» или «Нетс» из Нью-Йорка. Для Егора важно попасть в команду с чёткой структурой и стабильностью. Я был бы рад, если бы это были, например, «Спёрс» — там сейчас отличный молодой состав и атмосфера», — заявил Харпер на YouTube-канале KSL Sports.

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