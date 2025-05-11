«Внушительная разница». Легионер ЦСКА — о возможном матче между сборными Единой лиги и НБА

30-летний нигерийский баскетболист Тони Джекири, играющий за московский ЦСКА на позиции центрового, высказался о возможном товарищеском матче между сборными Единой лиги ВТБ и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Честно говоря, не знаю, что тут и сказать. НБА — это другой уровень. Не думаю, что мы бы навязали конкуренцию. Между лигами существует внушительная разница в уровне. Там куда больше более качественных игроков. Хотя если этот матч случится, это будет хорошей историей для Единой лиги. Но мне правда трубно представить такой матч. Ребята из НБА гораздо более техничны и атлетичны», — приводит слова Джекири издание Legalbet.

В 2006 году армейцы впервые в своей истории встретились с командой НБА, обыграв «Лос-Анджелес Клипперс» в товарищеском матче со счётом 94:75.