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Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
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14:00 Мск
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Тренер «Локомотива-Кубань» Ведищев — о третьей игре с «Зенитом»: будет жаркий матч

Тренер «Локомотива-Кубань» Ведищев — о третьей игре с «Зенитом»: будет жаркий матч
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с БК «Зенит», который пройдёт сегодня, 11 мая, в 14:00 мск. После двух игр счёт 2-0 в пользу санкт-петербургской команды.

Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи, которая будет доступна по ссылке.
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
2-я четверть
37 : 19
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Ищенко, Дженкинс, Емченко
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

«Думаю, будет жаркий матч. На первое место выйдут характер и неуступчивость. Не хочу искать каких-то внешних причин, просто нужно быть готовыми к любым сценариям — и физически, и ментально.

Нам нужно сыграть предельно внимательно в защите и сплочённо в нападении, особенно в решающие минуты матча. В этой серии у всех есть свои козыри, но я верю в потенциал своей команды. Мы точно не собираемся сдаваться.

Рассчитываю на максимальную поддержку, болельщики должны стать нашим шестым игроком. Нам надо сравнивать счёт в серии — и мы готовы это сделать», — приводит слова Ведищева пресс-служба команды.

Следить за матчем:
Крутая вывеска в плей-офф Единой лиги. «Локо» и «Зенит» сражаются в полуфинале! LIVE
Live
Крутая вывеска в плей-офф Единой лиги. «Локо» и «Зенит» сражаются в полуфинале! LIVE
Комментарии
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