Тренер «Локомотива-Кубань» Ведищев — о третьей игре с «Зенитом»: будет жаркий матч

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с БК «Зенит», который пройдёт сегодня, 11 мая, в 14:00 мск. После двух игр счёт 2-0 в пользу санкт-петербургской команды.

«Думаю, будет жаркий матч. На первое место выйдут характер и неуступчивость. Не хочу искать каких-то внешних причин, просто нужно быть готовыми к любым сценариям — и физически, и ментально.

Нам нужно сыграть предельно внимательно в защите и сплочённо в нападении, особенно в решающие минуты матча. В этой серии у всех есть свои козыри, но я верю в потенциал своей команды. Мы точно не собираемся сдаваться.

Рассчитываю на максимальную поддержку, болельщики должны стать нашим шестым игроком. Нам надо сравнивать счёт в серии — и мы готовы это сделать», — приводит слова Ведищева пресс-служба команды.