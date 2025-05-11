«Я сломал её». Звезда «Нью-Йорка» Таунс обратился к партнёрам после жёсткого стыка в игре

29-летний звёздный американский и доминиканский баскетболист Карл-Энтони Таунс, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» на позициях тяжёлого форварда и центрового, во время третьего матча второго раунда плей-офф с «Бостон Селтикс» (93:115) обратился к партнёрам по клубу и заявил, что сломал руку.

Фото: Кадр из трансляции

В борьбе под кольцом с Люком Корнетом левая рука Таунса располагалась в районе тела центрового «Бостона», после чего Корнет стал забегать за спину, потянув за собой руку.

Карл-Энтони резко отдёрнул руку и после окончания эпизода схватился за неё. Перемещаясь на другую половину паркета, Таунс сказал кому-то из своих товарищей: «Я сломал её», что было выхвачено одним из операторов матча.