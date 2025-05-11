Молодёжный состав БК «Монако» попал в дорожную аварию. Скончался один игрок

В воскресенье, 11 мая, баскетбольная команда «Монако-3» попала в серьёзное дорожно-транспортное происшествие в княжестве, в результате чего 17-летний игрок скончался, сообщила пресс-служба команды в социальной сети Х (ранее Twitter).

По данным издания Monaco Daily News, авария произошла в районе 3:00 утра по местному времени на автостраде A8 недалеко от Ле-Канне-де-Мор, когда микроавтобус с членами баскетбольной команды «Монако-3» возвращался с выездного матча с «Террес Фройдес». Молодой баскетболист скончался от полученных травм на месте происшествия. Его 24-летний товарищ по команде был доставлен вертолётом в критическом состоянии в больницу Святой Анны в Тулоне, в то время как четверо других пассажиров получили менее серьёзные травмы.

В «Монако» выразили соболезнования в заявлении, опубликованном в воскресенье утром: «В этих трагических обстоятельствах президент и члены клуба хотели бы выразить свои самые искренние соболезнования семье погибшего и его близким и поддержать пострадавших».

В зале Гастон Медесин состоится минута молчания в преддверии воскресного матча BetClic Elite с «Бург-ан-Бресс», поскольку спортивный мир княжества скорбит о потере одного из своих игроков.