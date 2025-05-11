Фото: разочарованный Стефен Карри в концовке третьего матча плей-офф НБА с «Миннесотой»
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В социальных сетях набирают популярность кадры с концовки третьего матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесотой Тимбервулвз» (97:102), на которых 37-летний американский звёздный игрок и четырёхкратный чемпион североамериканской лиги Стефен Карри, представляющий «Уорриорз», находится в разочарованных чувствах.
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 102
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 33, Куминга - 30, Хилд - 14, Джексон-Дэвис - 7, Подзиемски - 5, Луни - 4, Пэйтон II - 2, Грин - 2, Муди, Ки, Сантос, Пост, Карри, Нокс, Спенсер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рэндл - 24, Макдэниелс - 15, Рид - 9, Гобер - 9, Конли - 7, Дивинченцо - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Кларк, Миллер, Гарза
Фото: Кадр из трансляции
Карри пропустил уже второй матч в серии из-за полученного повреждения задней поверхности бедра в первой встрече. Точные сроки восстановления звёздного защитника и четырёхкратного чемпиона лиги неизвестны.
Ранее его партнёр по клубу Джимми Батлер рассказал, каково «воинам» без своего лидера.
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