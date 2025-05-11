Фото: разочарованный Стефен Карри в концовке третьего матча плей-офф НБА с «Миннесотой»

В социальных сетях набирают популярность кадры с концовки третьего матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Миннесотой Тимбервулвз» (97:102), на которых 37-летний американский звёздный игрок и четырёхкратный чемпион североамериканской лиги Стефен Карри, представляющий «Уорриорз», находится в разочарованных чувствах.

Фото: Кадр из трансляции

Карри пропустил уже второй матч в серии из-за полученного повреждения задней поверхности бедра в первой встрече. Точные сроки восстановления звёздного защитника и четырёхкратного чемпиона лиги неизвестны.

Ранее его партнёр по клубу Джимми Батлер рассказал, каково «воинам» без своего лидера.