Основатель OutKick: Леброн Джеймс поможет Камале Харрис в президентской гонке 2028 года

46-летний американский журналист, радиоведущий и основатель издания OutKick Ричард Клэй Трэвис заявил, что 40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», поможет кандидату от Демократической партии Камале Харрис на следующих президентских выборах 2028 года.

«В выходе Леброна на пенсию [из НБА] позитивно то, что это даст ему гораздо больше времени, чтобы он мог посвятить его президентской кампании Камалы Харрис в 2028 году», — приводит слова Трэвиса издание Sportskeeda.

В президентской гонке 2024 года Леброн был одним из активных сторонников Харрис.