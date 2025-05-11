Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Основатель OutKick: Леброн Джеймс поможет Камале Харрис в президентской гонке 2028 года

Основатель OutKick: Леброн Джеймс поможет Камале Харрис в президентской гонке 2028 года
Комментарии

46-летний американский журналист, радиоведущий и основатель издания OutKick Ричард Клэй Трэвис заявил, что 40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», поможет кандидату от Демократической партии Камале Харрис на следующих президентских выборах 2028 года.

«В выходе Леброна на пенсию [из НБА] позитивно то, что это даст ему гораздо больше времени, чтобы он мог посвятить его президентской кампании Камалы Харрис в 2028 году», — приводит слова Трэвиса издание Sportskeeda.

В президентской гонке 2024 года Леброн был одним из активных сторонников Харрис.

Сейчас читают:
Леброн, это же приговор! Джеймс уже не тот? Несколько упрямых фактов говорят об этом
Леброн, это же приговор! Джеймс уже не тот? Несколько упрямых фактов говорят об этом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android