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Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
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14:00 Мск
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Локомотив-Кубань — Зенит, результат матча 11 мая 2025, счет 86:76, 1/2 финала Единой лига ВТБ 2024-2025

«Локомотив-Кубань» одержал первую победу над «Зенитом» в 1/2 финала Единой лиги
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В воскресенье, 11 мая, в Краснодаре на стадионе «Баскет-холл» завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в котором местный клуб «Локомотив-Кубань» принимал санкт-петербургский «Зенит». Краснодарские игроки обыграли санкт-петербургских со счётом 86:76 (24:13; 20:20; 20:20; 22:23) и сократили отставание в серии — 1-2.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 76
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Ищенко, Дженкинс, Емченко
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

Лучшим в составе «Локомотива-Кубань» стал американский защитник Таджер Макколл, на счету которого 18 очков, шесть подборов, семь передач и два перехвата при двух потерях. Коэффициент эффективности «+28».

У «Зенита» отличился легионер Дуэйн Бэйкон — 19 очков, четыре подбора, четыре передачи, один блок-шот и два перехвата при пяти потерях. У Алексея Шведа 11 очков (одно попадание из пяти попыток с трёхочковой линии).

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