«Локомотив-Кубань» одержал первую победу над «Зенитом» в 1/2 финала Единой лиги

В воскресенье, 11 мая, в Краснодаре на стадионе «Баскет-холл» завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025, в котором местный клуб «Локомотив-Кубань» принимал санкт-петербургский «Зенит». Краснодарские игроки обыграли санкт-петербургских со счётом 86:76 (24:13; 20:20; 20:20; 22:23) и сократили отставание в серии — 1-2.

Лучшим в составе «Локомотива-Кубань» стал американский защитник Таджер Макколл, на счету которого 18 очков, шесть подборов, семь передач и два перехвата при двух потерях. Коэффициент эффективности «+28».

У «Зенита» отличился легионер Дуэйн Бэйкон — 19 очков, четыре подбора, четыре передачи, один блок-шот и два перехвата при пяти потерях. У Алексея Шведа 11 очков (одно попадание из пяти попыток с трёхочковой линии).