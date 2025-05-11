Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» прервал рекордную серию побед «Зенита» в Единой лиге

«Локомотив-Кубань» прервал рекордную серию побед «Зенита» в Единой лиге
Комментарии

Команда «Локомотив-Кубань» прервала рекордную победную серию БК «Зенит» в Единой лиге ВТБ, нанеся поражения в третьем матче полуфинальной серии сезона-2024/2025, который завершился победой краснодарцев со счётом 86:76.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 76
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Макколл - 18, Мартюк - 17, Миллер - 14, Уэйли - 10, Кливленд - 9, Узинский - 7, Елатонцев - 5, Емченко - 3, Квитковских - 2, Ведищев - 1, Ищенко, Дженкинс
Зенит: Бэйкон - 19, Швед - 11, Уайт - 11, Пойтресс - 11, Фрейзер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 5, Карасёв - 3, Хантер - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов

Санкт-петербургские баскетболисты не проигрывали в Единой лиге на протяжении 25 матчей. Их серия началась 15 января 2025 года в матче регулярного чемпионата с «Пари Нижний Новгород».

В полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань» игроки из «Зенита» уже дважды обыграли краснодарцев и вели в серии со счётом 2-0, пока не уступили в первом гостевом матче, который прошёл сегодня. Следующая игра состоится 13 мая в Краснодаре.

Сейчас читают:
Крутой марафон чемпионов регулярки прерван! «Локомотив» возродил интригу в полуфинале
Крутой марафон чемпионов регулярки прерван! «Локомотив» возродил интригу в полуфинале
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android