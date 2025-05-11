«Локомотив-Кубань» прервал рекордную серию побед «Зенита» в Единой лиге

Команда «Локомотив-Кубань» прервала рекордную победную серию БК «Зенит» в Единой лиге ВТБ, нанеся поражения в третьем матче полуфинальной серии сезона-2024/2025, который завершился победой краснодарцев со счётом 86:76.

Санкт-петербургские баскетболисты не проигрывали в Единой лиге на протяжении 25 матчей. Их серия началась 15 января 2025 года в матче регулярного чемпионата с «Пари Нижний Новгород».

В полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань» игроки из «Зенита» уже дважды обыграли краснодарцев и вели в серии со счётом 2-0, пока не уступили в первом гостевом матче, который прошёл сегодня. Следующая игра состоится 13 мая в Краснодаре.