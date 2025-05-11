«Локомотив-Кубань» прервал рекордную серию побед «Зенита» в Единой лиге
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Команда «Локомотив-Кубань» прервала рекордную победную серию БК «Зенит» в Единой лиге ВТБ, нанеся поражения в третьем матче полуфинальной серии сезона-2024/2025, который завершился победой краснодарцев со счётом 86:76.
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 76
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Макколл - 18, Мартюк - 17, Миллер - 14, Уэйли - 10, Кливленд - 9, Узинский - 7, Елатонцев - 5, Емченко - 3, Квитковских - 2, Ведищев - 1, Ищенко, Дженкинс
Зенит: Бэйкон - 19, Швед - 11, Уайт - 11, Пойтресс - 11, Фрейзер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 5, Карасёв - 3, Хантер - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов
Санкт-петербургские баскетболисты не проигрывали в Единой лиге на протяжении 25 матчей. Их серия началась 15 января 2025 года в матче регулярного чемпионата с «Пари Нижний Новгород».
В полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань» игроки из «Зенита» уже дважды обыграли краснодарцев и вели в серии со счётом 2-0, пока не уступили в первом гостевом матче, который прошёл сегодня. Следующая игра состоится 13 мая в Краснодаре.
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