Инсайдер рассказал о травме россиянина Лахина, планировавшего участвовать в драфте НБА

Североамериканский журналист, инсайдер ESPN и эксперт по драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джонатан Гивони прокомментировал травму российского баскетболиста Виктора Лахина. По имеющимся данным, спортсмен выбыл из строя на три месяца. Ранее стало известно, что бигмен планировал принять участие в преддрафтовом сборе НБА.

«Российский бигмен «Клемсона» Виктор Лахин, входящий в топ-60 перспективных игроков по версии ESPN, получил разрыв сухожилия в левой стопе, из-за чего пропустит три месяца. Об этом сообщил его агент Эрик Флейшер. Рост Лахина составляет 211 см, и в прошлом месяце он ярко проявил себя на турнире Portsmouth Invitational Tournament в Вирджинии.

Можно сказать, он был лучшим игроком турнира, набирая в среднем 16,5 очка, делая девять подборов, три передачи, два перехвата и 1,5 блок-шота за игру. Его понимание игры, универсальность в защите и навыки игры на периметре выделяли его среди остальных, и до травмы он рассматривался как серьёзный кандидат на попадание в драфт НБА», — написал Гивони на своей странице в социальной сети.

Чемпион НБА стал участником драки в матче в Пуэрто-Рико: