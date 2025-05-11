Хантер сорвался на судей и был удалён в первой половине матча с «Локомотивом-Кубань»

30-летний американский профессиональный баскетболист Винс Хантер, играющий на позиции тяжёлого форварда за «Зенит», был удалён во второй четверти третьего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (76:86).

Хантер получил сразу два технических фола за один эпизод во второй четверти, случившийся после того, как коллективы отыграли 2:50. Винс остался недоволен решением судей продолжить игру и не зафиксировать фол во время атаки «Зенита», из-за чего начал спорить с одним из арбитров, за что получил технический фол.

На этом легионер не успокоился и пошёл выяснять отношения дальше, за что получил второе замечание и был удалён. Уходя с площадки, американец пнул LED-панели рядом со скамейкой, уронив их.