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Ведищев высказался о первой победе «Локомотива-Кубань» над «Зенитом» в 1/2 финала ЕЛ

Ведищев высказался о первой победе «Локомотива-Кубань» над «Зенитом» в 1/2 финала ЕЛ
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о первой победе своих подопечных в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (86:76).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 76
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Макколл - 18, Мартюк - 17, Миллер - 14, Уэйли - 10, Кливленд - 9, Узинский - 7, Елатонцев - 5, Емченко - 3, Квитковских - 2, Ведищев - 1, Ищенко, Дженкинс
Зенит: Бэйкон - 19, Швед - 11, Уайт - 11, Пойтресс - 11, Фрейзер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 5, Карасёв - 3, Хантер - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов

«Очень тяжёлый матч, нам нужно было выигрывать. Счёт был 0-2. Я очень рад, что мы победили. Мы контролировали ход встречи. Хотим, чтобы и следующий матч был под нашим контролем.

Сегодняшняя игра была ближе ко второму матчу в Санкт-Петербурге. В первом мы были очень плохи. Не знаю, с чем связано, — может, с матчем на выезде, длинной паузой. Мы плохо включились в эту серию, сыграли слабо первый матч. Второй мы должны были выиграть, но у нас не получилось. Третий мы взяли. У каждой игры свой сценарий, своя история, абсолютно ни на что не похожая.

Несколько раз по ходу этого матча были спады. Мы на какое-то время теряли контроль над игрой. В конце, минуты за полторы, я понял, что этот матч мы уже не отпустим. Но спады были, нам надо с этим справляться в следующих играх», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

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