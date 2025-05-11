Ведищев высказался о первой победе «Локомотива-Кубань» над «Зенитом» в 1/2 финала ЕЛ

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о первой победе своих подопечных в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (86:76).

«Очень тяжёлый матч, нам нужно было выигрывать. Счёт был 0-2. Я очень рад, что мы победили. Мы контролировали ход встречи. Хотим, чтобы и следующий матч был под нашим контролем.

Сегодняшняя игра была ближе ко второму матчу в Санкт-Петербурге. В первом мы были очень плохи. Не знаю, с чем связано, — может, с матчем на выезде, длинной паузой. Мы плохо включились в эту серию, сыграли слабо первый матч. Второй мы должны были выиграть, но у нас не получилось. Третий мы взяли. У каждой игры свой сценарий, своя история, абсолютно ни на что не похожая.

Несколько раз по ходу этого матча были спады. Мы на какое-то время теряли контроль над игрой. В конце, минуты за полторы, я понял, что этот матч мы уже не отпустим. Но спады были, нам надо с этим справляться в следующих играх», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.