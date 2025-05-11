Тренер «Зенита» назвал главный фактор, приведший к поражению в игре с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль назвал главный фактор, приведший к поражению в третьей игре полуфинальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 с «Локомотивом-Кубань» (76:86).

«Эту игру, к сожалению, не удалось начать хорошо. Мы проиграли подбор — сделали на 14 меньше, совершили 15 потерь. Очень сложно выигрывать, когда такая статистика. Но приятно, что команда попыталась отреагировать, едва не совершила камбэк. Счёт в серии 2-1, будем готовиться к следующему матчу, чтобы выиграть его», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев также подвёл итоги третьей встречи.