Тренер «Зенита» назвал главный фактор, приведший к поражению в игре с «Локомотивом-Кубань»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль назвал главный фактор, приведший к поражению в третьей игре полуфинальной серии Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 с «Локомотивом-Кубань» (76:86).
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 76
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Макколл - 18, Мартюк - 17, Миллер - 14, Уэйли - 10, Кливленд - 9, Узинский - 7, Елатонцев - 5, Емченко - 3, Квитковских - 2, Ведищев - 1, Ищенко, Дженкинс
Зенит: Бэйкон - 19, Швед - 11, Уайт - 11, Пойтресс - 11, Фрейзер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 5, Карасёв - 3, Хантер - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов
«Эту игру, к сожалению, не удалось начать хорошо. Мы проиграли подбор — сделали на 14 меньше, совершили 15 потерь. Очень сложно выигрывать, когда такая статистика. Но приятно, что команда попыталась отреагировать, едва не совершила камбэк. Счёт в серии 2-1, будем готовиться к следующему матчу, чтобы выиграть его», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев также подвёл итоги третьей встречи.
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