«Люди будут страдать». Тренер «Нью-Йорка» Тибодо — о переломе Таунса в матче с «Бостоном»
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Главный тренер коллектива Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо высказался о том, что его подопечный, 29-летний американо-доминиканец Карл-Энтони Таунс, выступающий на позициях тяжёлого форварда и центрового, во время третьего матча второго раунда плей-офф с «Бостон Селтикс» (93:115) предположительно сломал руку.
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2025, суббота. 22:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
93 : 115
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Брансон - 27, Таунс - 21, Бриджес - 12, Харт - 10, Ачиува - 6, Робинсон - 6, Макбрайд - 5, Пэйн - 2, Ануноби - 2, Хукпорти - 2, Дадье, Колек, Райт, Такер, Шамет
Бостон Селтикс: Притчард - 23, Тейтум - 22, Браун - 19, Уайт - 17, Хорфорд - 15, Холидэй - 8, Корнет - 6, Порзингис - 5, Крэйг, Дэвисон, Тиллман, Уолш, Шейерман, Кета
«Это плей-офф, люди будут страдать. Вы должны играть, несмотря ни на что. Этим вы и занимаетесь весь сезон. Никто не здоров на 100%. Но парням надо понимать, что необходимо играть хорошо, даже если чувствуете себя не лучшим образом. Это всё часть игры. Я думаю, что психологическая устойчивость в плей-офф имеет решающее значение», — приводит слова Тибодо портал Clutch Points.
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