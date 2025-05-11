«Люди будут страдать». Тренер «Нью-Йорка» Тибодо — о переломе Таунса в матче с «Бостоном»

Главный тренер коллектива Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо высказался о том, что его подопечный, 29-летний американо-доминиканец Карл-Энтони Таунс, выступающий на позициях тяжёлого форварда и центрового, во время третьего матча второго раунда плей-офф с «Бостон Селтикс» (93:115) предположительно сломал руку.

«Это плей-офф, люди будут страдать. Вы должны играть, несмотря ни на что. Этим вы и занимаетесь весь сезон. Никто не здоров на 100%. Но парням надо понимать, что необходимо играть хорошо, даже если чувствуете себя не лучшим образом. Это всё часть игры. Я думаю, что психологическая устойчивость в плей-офф имеет решающее значение», — приводит слова Тибодо портал Clutch Points.