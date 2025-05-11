Энтони Эдвардс: единственное, в чём я никогда не испытываю недостатка, — это уверенность

23-летний лидер и атакующий защитник клуба «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс ответил, что изменилось во второй половине третьего матча серии 1/4 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с калифорнийской командой «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась со счётом 102:97 в пользу «лесных волков», для которых эта победа стала второй в серии.

«Ничего не поменялось, я просто делал ту же работу. Главное — не терять уверенности. А единственное, в чём я никогда не испытываю недостатка, — это уверенность», — приводит слова Эдвардса портал Hoopshype.

Четвёртый матч между «Голден Стэйт» и «Миннесотой» состоится 13 мая.