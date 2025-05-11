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Энтони Эдвардс: единственное, в чём я никогда не испытываю недостатка, — это уверенность

Энтони Эдвардс: единственное, в чём я никогда не испытываю недостатка, — это уверенность
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23-летний лидер и атакующий защитник клуба «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс ответил, что изменилось во второй половине третьего матча серии 1/4 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с калифорнийской командой «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась со счётом 102:97 в пользу «лесных волков», для которых эта победа стала второй в серии.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
97 : 102
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 33, Куминга - 30, Хилд - 14, Джексон-Дэвис - 7, Подзиемски - 5, Луни - 4, Пэйтон II - 2, Грин - 2, Муди, Ки, Сантос, Пост, Карри, Нокс, Спенсер
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 36, Рэндл - 24, Макдэниелс - 15, Рид - 9, Гобер - 9, Конли - 7, Дивинченцо - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Александер-Уолкер, Кларк, Миллер, Гарза

«Ничего не поменялось, я просто делал ту же работу. Главное — не терять уверенности. А единственное, в чём я никогда не испытываю недостатка, — это уверенность», — приводит слова Эдвардса портал Hoopshype.

Четвёртый матч между «Голден Стэйт» и «Миннесотой» состоится 13 мая.

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