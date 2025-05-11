Журналист из США: Егор Дёмин вдохновляет, прекрасно говорит на нескольких языках

Североамериканский журналист и обозреватель KSL Sports Митч Харпер выразил надежду, что 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин хорошо проявит себя во время собеседований с клубами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) перед драфтом.

«Главное, чтобы на него не взвалили чрезмерные ожидания с самого начала и не отправили после пары неудачных матчей в G-лигу, назвав неудачником. Надеюсь, что он отлично проявит себя на просмотре, произведёт впечатление на собеседованиях.

Он вдохновляет, прекрасно говорит на нескольких языках, что ценно для современных команд с международным составом. Я уверен, что Егор только поднимется в глазах клубов, — гарантирую это», — сказал Харпер на YouTube-канале KSL Sports.

Дёмин вышел на интервью с заплаканными глазами после поражения: