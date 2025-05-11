Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Журналист из США: Егор Дёмин вдохновляет, прекрасно говорит на нескольких языках

Журналист из США: Егор Дёмин вдохновляет, прекрасно говорит на нескольких языках
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист и обозреватель KSL Sports Митч Харпер выразил надежду, что 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин хорошо проявит себя во время собеседований с клубами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) перед драфтом.

«Главное, чтобы на него не взвалили чрезмерные ожидания с самого начала и не отправили после пары неудачных матчей в G-лигу, назвав неудачником. Надеюсь, что он отлично проявит себя на просмотре, произведёт впечатление на собеседованиях.

Он вдохновляет, прекрасно говорит на нескольких языках, что ценно для современных команд с международным составом. Я уверен, что Егор только поднимется в глазах клубов, — гарантирую это», — сказал Харпер на YouTube-канале KSL Sports.

Сейчас читают:
Чем занимается россиянин Егор Дёмин перед драфтом НБА?
Чем занимается россиянин Егор Дёмин перед драфтом НБА?

Дёмин вышел на интервью с заплаканными глазами после поражения:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android