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Обозреватель оценил шансы Егора Дёмина проявить себя на тренировках перед драфтом НБА

Обозреватель оценил шансы Егора Дёмина проявить себя на тренировках перед драфтом НБА
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Североамериканский журналист, обозреватель KSL Sports Митч Харпер считает, что 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин отлично проявит себя на драфт-комбайне в преддверии драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В первую неделю регулярного сезона BYU некоторые говорили, что Егор — потенциальный игрок топ-3, настолько ярко он начал. Хотя это, возможно, было немного преждевременно, но даже до начала сезона его рассматривали как кандидата на топ-10.

Потом сказались жёсткая конкуренция и травмы в конференции, что немного понизило его позиции, но уверен, что на драфт-комбайне он снова поднимется в рейтингах», — заявил Харпер на YouTube-канале KSL Sports.

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