Елевич: победа над «Зенитом» должна стать ложкой мёда для «Локо»
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Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич высказался насчёт третьего матча серии 1/2 плей-офф Единой лиги между краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 86:78 в пользу клуба из Краснодара.
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 76
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Макколл - 18, Мартюк - 17, Миллер - 14, Уэйли - 10, Кливленд - 9, Узинский - 7, Елатонцев - 5, Емченко - 3, Квитковских - 2, Ведищев - 1, Ищенко, Дженкинс
Зенит: Бэйкон - 19, Швед - 11, Уайт - 11, Пойтресс - 11, Фрейзер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 5, Карасёв - 3, Хантер - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов
«Локомотив» очень слаженно сыграл в защите, поэтому и добился победы. Когда команда грамотно делает то, что умеет, результат всегда виден.
Было приятно смотреть на игру. Радует, что точно будет пятый матч, но хочется увидеть все семь. Сегодняшняя победа должна стать хорошей ложкой мёда для «Локомотива» и вдохновить его на следующие матчи», — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».
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