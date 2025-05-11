Елевич: победа над «Зенитом» должна стать ложкой мёда для «Локо»

Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич высказался насчёт третьего матча серии 1/2 плей-офф Единой лиги между краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 86:78 в пользу клуба из Краснодара.

«Локомотив» очень слаженно сыграл в защите, поэтому и добился победы. Когда команда грамотно делает то, что умеет, результат всегда виден.

Было приятно смотреть на игру. Радует, что точно будет пятый матч, но хочется увидеть все семь. Сегодняшняя победа должна стать хорошей ложкой мёда для «Локомотива» и вдохновить его на следующие матчи», — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».