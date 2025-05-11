Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кириленко и Мозгов прошли блиц-опрос, выбрав в том числе между Леброном и Джорданом

Кириленко и Мозгов прошли блиц-опрос, выбрав в том числе между Леброном и Джорданом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшие игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) россияне Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов прошли блиц-опрос портала outofrec, в рамках которого им задавали короткие вопросы, связанные с баскетболом.

— Майкл Джордан или Леброн Джеймс?
Мозгов. Майкл Джордан.
Кириленко. Леброн Джеймс.

— Dream Team — 1992 или Dream Team — 2024?
Мозгов. Dream Team — 1992.
Кириленко. Сборная США на Олимпиаде в Лондоне.

— Статус MVP или чемпиона НБА?
Мозгов. Чемпионство.
Кириленко. Чемпионский перстень.

— Играть в команде с лучшим другом или с вашим кумиром?
Мозгов. С лучшим другом. В кумирах обычно разочаровываются.
Кириленко. С лучшим другом.

— Слушать мотивационный трек или медитировать?
Мозгов. Наверное, пока я был молодым [слушал музыку], а сейчас один побыл бы с удовольствием.
Кириленко. И то и другое.

— Играть в команде звёзд или быть звездой команды?
Мозгов. Быть звездой команды.
Кириленко. Быть звездой команды.

— Точные броски или красивый дриблинг?
Мозгов. Точные броски, конечно же.
Кириленко. Точные броски.

Материалы по теме
Президент РФБ Кириленко: Овечкина можно сравнить с Леброном
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android