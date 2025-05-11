Кириленко и Мозгов прошли блиц-опрос, выбрав в том числе между Леброном и Джорданом

Бывшие игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) россияне Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов прошли блиц-опрос портала outofrec, в рамках которого им задавали короткие вопросы, связанные с баскетболом.
— Майкл Джордан или Леброн Джеймс?
Мозгов. Майкл Джордан.
Кириленко. Леброн Джеймс.
— Dream Team — 1992 или Dream Team — 2024?
Мозгов. Dream Team — 1992.
Кириленко. Сборная США на Олимпиаде в Лондоне.
— Статус MVP или чемпиона НБА?
Мозгов. Чемпионство.
Кириленко. Чемпионский перстень.
— Играть в команде с лучшим другом или с вашим кумиром?
Мозгов. С лучшим другом. В кумирах обычно разочаровываются.
Кириленко. С лучшим другом.
— Слушать мотивационный трек или медитировать?
Мозгов. Наверное, пока я был молодым [слушал музыку], а сейчас один побыл бы с удовольствием.
Кириленко. И то и другое.
— Играть в команде звёзд или быть звездой команды?
Мозгов. Быть звездой команды.
Кириленко. Быть звездой команды.
— Точные броски или красивый дриблинг?
Мозгов. Точные броски, конечно же.
Кириленко. Точные броски.