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Кириленко и Мозгов прошли блиц-опрос, выбрав в том числе между Леброном и Джорданом

Бывшие игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) россияне Андрей Кириленко и Тимофей Мозгов прошли блиц-опрос портала outofrec, в рамках которого им задавали короткие вопросы, связанные с баскетболом.

— Майкл Джордан или Леброн Джеймс?

Мозгов. Майкл Джордан.

Кириленко. Леброн Джеймс.

— Dream Team — 1992 или Dream Team — 2024?

Мозгов. Dream Team — 1992.

Кириленко. Сборная США на Олимпиаде в Лондоне.

— Статус MVP или чемпиона НБА?

Мозгов. Чемпионство.

Кириленко. Чемпионский перстень.

— Играть в команде с лучшим другом или с вашим кумиром?

Мозгов. С лучшим другом. В кумирах обычно разочаровываются.

Кириленко. С лучшим другом.

— Слушать мотивационный трек или медитировать?

Мозгов. Наверное, пока я был молодым [слушал музыку], а сейчас один побыл бы с удовольствием.

Кириленко. И то и другое.

— Играть в команде звёзд или быть звездой команды?

Мозгов. Быть звездой команды.

Кириленко. Быть звездой команды.

— Точные броски или красивый дриблинг?

Мозгов. Точные броски, конечно же.

Кириленко. Точные броски.