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Перасович объяснил, что нужно сделать УНИКСу для победы в третьем матче с ЦСКА

Перасович объяснил, что нужно сделать УНИКСу для победы в третьем матче с ЦСКА
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Главный тренер казанского клуба УНИКС хорват Велимир Перасович объяснил, что нужно сделать его подопечным, чтобы победить в третьем матче серии 1/2 плей-офф Единой лиги с московским ЦСКА, который состоится завтра, 12 мая. К настоящему моменту команды провели две игры, каждая из которых завершилась в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В завтрашнем матче против ЦСКА УНИКСу нужно продемонстрировать отличную игру на обеих сторонах площадки. Если мы хотим выиграть, недостаточно хорошо играть только в защите или только в нападении. Нам предстоит встреча против сильного соперника. Поэтому мы должны быть готовы к тяжёлой борьбе», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

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