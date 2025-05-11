Перасович объяснил, что нужно сделать УНИКСу для победы в третьем матче с ЦСКА

Главный тренер казанского клуба УНИКС хорват Велимир Перасович объяснил, что нужно сделать его подопечным, чтобы победить в третьем матче серии 1/2 плей-офф Единой лиги с московским ЦСКА, который состоится завтра, 12 мая. К настоящему моменту команды провели две игры, каждая из которых завершилась в пользу армейцев.

«В завтрашнем матче против ЦСКА УНИКСу нужно продемонстрировать отличную игру на обеих сторонах площадки. Если мы хотим выиграть, недостаточно хорошо играть только в защите или только в нападении. Нам предстоит встреча против сильного соперника. Поэтому мы должны быть готовы к тяжёлой борьбе», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.