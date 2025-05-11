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Игрок «Зенита» Хантер пробил потолок в коридоре после удаления в третьем матче с «Локо»

Игрок «Зенита» Хантер пробил потолок в коридоре после удаления в третьем матче с «Локо»
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30-летний американский профессиональный баскетболист Винс Хантер, играющий на позиции тяжёлого форварда за «Зенит», пробил потолок в коридоре «Баскет-Холла» после того, как его удалили во второй четверти третьего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (76:86).

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 76
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Макколл - 18, Мартюк - 17, Миллер - 14, Уэйли - 10, Кливленд - 9, Узинский - 7, Елатонцев - 5, Емченко - 3, Квитковских - 2, Ведищев - 1, Ищенко, Дженкинс
Зенит: Бэйкон - 19, Швед - 11, Уайт - 11, Пойтресс - 11, Фрейзер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 5, Карасёв - 3, Хантер - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов

Напомним, Хантер в матче с краснодарской командой получил сразу два технических фола за один эпизод во второй четверти. Винс остался недоволен решением судей продолжить игру и не зафиксировать фол во время атаки «Зенита», из-за чего начал спорить с одним из арбитров, за что получил технический фол.

На этом легионер не успокоился и пошёл выяснять отношения дальше, за что получил второе замечание и был удалён. Уходя с площадки, американец пнул LED-панели рядом со скамейкой, уронив их.

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