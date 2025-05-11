«10/10». Макколл — об уровне жёсткости в третьем матче «Локомотив-Кубань» — «Зенит»

Защитник «Локомотива-Кубань» Таджер Макколл прокомментировал победу над «Зенитом» (86:76) в третьем матче полуфинальной серии (1-2) Единой лиги ВТБ.

«Напряжение в команде перед третьим матчем было очень высоким. Хоть это и не был седьмой матч серии, но мы ощущали его именно как таковой. Такому сильному сопернику абсолютно нельзя давать повести против тебя 3-0. Поэтому для нас это важная победа, и, надеюсь, поворотная во всей полуфинальной серии.

Я ненавижу проигрывать. Особенно так, как мы проиграли второй матч в серии. Я чувствовал, что это произошло по моей вине — ведь мне надо было вести себя сдержаннее в эпизоде, когда меня удалили.

Сегодня пришло очень много зрителей, хотелось порадовать победой их и город. Плюс я знаю, какую работу проделала вся наша команда, чтобы оказаться в этой точке чемпионата. У нас отличное взаимопонимание, мы не хотим, чтобы наш сезон заканчивался. А для этого надо продолжать побеждать и идти дальше в плей-офф.

Уровень жёсткости игрового контакта в матче был 10/10. Это плей-офф, тут всегда так. Мы не хотим проигрывать, соперник тоже. Надо не бояться того, что тебе будет сильно доставаться. И быть готовым жёстко встретить оппонента, который хочет прорваться к твоему кольцу. Именно это делает баскетбол в плей-офф таким особенным. Мне очень нравится такая игра, здорово быть её частью.

Я серьёзно. Я, конечно, набрал сегодня больше всего очков в своей команде, но защищаться мне нравиться гораздо больше. Бросок может не пойти: ты можешь сделать всё правильно, но корзина не примет мяч. А вот твоя защита всегда с тобой вне зависимости от обстоятельств. Ты можешь её контролировать. Насколько ты выложишься, настолько и отзащищаешься.

Но, конечно, если игра складывается так, что именно тебе чаще приходится бросать по кольцу, я к этому тоже готов. Мы профессионалы», — сказал Маккколл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.