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«10/10». Макколл — об уровне жёсткости в третьем матче «Локомотив-Кубань» — «Зенит»

«10/10». Макколл — об уровне жёсткости в третьем матче «Локомотив-Кубань» — «Зенит»
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Защитник «Локомотива-Кубань» Таджер Макколл прокомментировал победу над «Зенитом» (86:76) в третьем матче полуфинальной серии (1-2) Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
86 : 76
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Макколл - 18, Мартюк - 17, Миллер - 14, Уэйли - 10, Кливленд - 9, Узинский - 7, Елатонцев - 5, Емченко - 3, Квитковских - 2, Ведищев - 1, Ищенко, Дженкинс
Зенит: Бэйкон - 19, Швед - 11, Уайт - 11, Пойтресс - 11, Фрейзер - 7, Воронцевич - 6, Жбанов - 5, Карасёв - 3, Хантер - 3, Щербенев, Захаров, Рыжов

«Напряжение в команде перед третьим матчем было очень высоким. Хоть это и не был седьмой матч серии, но мы ощущали его именно как таковой. Такому сильному сопернику абсолютно нельзя давать повести против тебя 3-0. Поэтому для нас это важная победа, и, надеюсь, поворотная во всей полуфинальной серии.

Я ненавижу проигрывать. Особенно так, как мы проиграли второй матч в серии. Я чувствовал, что это произошло по моей вине — ведь мне надо было вести себя сдержаннее в эпизоде, когда меня удалили.

Сегодня пришло очень много зрителей, хотелось порадовать победой их и город. Плюс я знаю, какую работу проделала вся наша команда, чтобы оказаться в этой точке чемпионата. У нас отличное взаимопонимание, мы не хотим, чтобы наш сезон заканчивался. А для этого надо продолжать побеждать и идти дальше в плей-офф.

Уровень жёсткости игрового контакта в матче был 10/10. Это плей-офф, тут всегда так. Мы не хотим проигрывать, соперник тоже. Надо не бояться того, что тебе будет сильно доставаться. И быть готовым жёстко встретить оппонента, который хочет прорваться к твоему кольцу. Именно это делает баскетбол в плей-офф таким особенным. Мне очень нравится такая игра, здорово быть её частью.

Я серьёзно. Я, конечно, набрал сегодня больше всего очков в своей команде, но защищаться мне нравиться гораздо больше. Бросок может не пойти: ты можешь сделать всё правильно, но корзина не примет мяч. А вот твоя защита всегда с тобой вне зависимости от обстоятельств. Ты можешь её контролировать. Насколько ты выложишься, настолько и отзащищаешься.

Но, конечно, если игра складывается так, что именно тебе чаще приходится бросать по кольцу, я к этому тоже готов. Мы профессионалы», — сказал Маккколл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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