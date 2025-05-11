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Чемпион НБА требует посадить свою бывшую девушку на 20 дней в тюрьму — источник

Чемпион НБА требует посадить свою бывшую девушку на 20 дней в тюрьму — источник
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34-летний бывший профессиональный баскетболист, а также чемпион НБА в 2016 году в составе «Кливленд Кавальерс» американец Иман Шамперт требует, чтобы суд приговорил его бывшую девушку Тейяну Тейлору к 20 дням тюремного заключения и к штрафу в размере $ 1 тыс. Об этом сообщает издание Complex.

Шамперт и Тейлор официально развелись осенью 2023 года. На днях стало известно, что Иман и его адвокаты обвинили Тейяну в неуважении к судебным постановлениям, вынесенным во время их развода.

В своём ходатайстве Иман утверждает, что Тейяна использовала нецензурные слова, чтобы оскорбить его в присутствии их общих детей, что нанесло ущерб его репутации. Сообщается, что психическое здоровье детей также пострадало в результате этого.

Кроме того, Шамперт заявил, что поведение Тейлор нанесло ему финансовые убытки и ущерб как в личном, так и в профессиональном плане.

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