Пистиолис: нам нужно строить свою игру на том, что хорошо получалось в предыдущих встречах

Главный тренер московского клуба ЦСКА грек Андреас Пистиолис высказался насчёт предстоящего третьего матча в серии 1/2 плей-офф Единой лиги с казанским клубом УНИКС. Игра состоится завтра, 12 мая. Она начнётся в 19:30 по московскому времени. К настоящему моменту команды провели две игры, каждая из которых завершилась в пользу армейцев.

«Мы перебираемся на площадку соперника, выполнив задачу по защите домашней площадки на старте серии. При этом 2-0 не означают многого, когда нужны четыре победы. Нам нужно строить свою игру на том, что хорошо получалось в предыдущих встречах, и ожидать жёсткой борьбы», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба команды.