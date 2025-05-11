Пистиолис: нам нужно строить свою игру на том, что хорошо получалось в предыдущих встречах
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Главный тренер московского клуба ЦСКА грек Андреас Пистиолис высказался насчёт предстоящего третьего матча в серии 1/2 плей-офф Единой лиги с казанским клубом УНИКС. Игра состоится завтра, 12 мая. Она начнётся в 19:30 по московскому времени. К настоящему моменту команды провели две игры, каждая из которых завершилась в пользу армейцев.
Единая лига ВТБ . 1/2 финала
12 мая 2025, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мы перебираемся на площадку соперника, выполнив задачу по защите домашней площадки на старте серии. При этом 2-0 не означают многого, когда нужны четыре победы. Нам нужно строить свою игру на том, что хорошо получалось в предыдущих встречах, и ожидать жёсткой борьбы», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба команды.
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