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Портал Hoopshype представил список лучших игроков плей-офф НБА на данный момент

Портал Hoopshype представил список лучших игроков плей-офф НБА на данный момент
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Авторитетный американский портал Hoopshype представил список лучших игроков плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на данный момент.

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
2. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
3. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
4. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
5. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
6. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
7. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).
8. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
9. Джимми Батлер («Голден Стэйт Уорриорз»).
10. Джулиус Рэндл («Миннесота Тимбервулвз»).
11. Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»).
12. Джамал Маррей («Денвер Наггетс»).
13. Джейлен Уильямс («Оклахома-Сити Тандер»).
14. Джарретт Аллен («Кливленд Кавальерс»).
15. Аарон Гордон («Денвер Наггетс»).
16. Деррик Уайт («Бостон Селтикс»).
17. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»).
18. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
19. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
20. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

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