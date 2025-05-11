Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА вспомнил, как Джордан выпил пива, а потом сделал дабл-дабл в матче с «Майами»

Чемпион НБА вспомнил, как Джордан выпил пива, а потом сделал дабл-дабл в матче с «Майами»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» американец Крэйг Ходжес вспомнил, как его одноклубник, легендарный соотечественник Майкл Джордан сделал дабл-дабл в матче с «Майами Хит» после того, как тот перед игрой в баре выпил пива.

«Помню, как мы ехали в автобусе и Эм Джей сказал, что хочет выпить пива. Он попросил водителя остановить рядом с каким-то баром. И Майкл действительно вышел, сказав, чтобы мы подобрали его на обратном пути. Так и произошло. Помню ещё, что в тот вечер Джордан был в спортивном костюме, хотя обычно он приезжал в деловом образе. Он зашёл в автобус и говорит: «Чувствую себя хорошо, да». От него ещё и пахло пивом. А во время разминки Майкл говорит: «Вижу перед собой три кольца, но бросаю в то, которое находится посередине», — приводит слова Ходжеса портал Hoopswire.

Матч, о котором идёт речь, состоялся 16 марта 1992 года. Тогда Джордану удалось набрать 37 очков, сделать девять подборов, отдать 13 передач. Матч завершился со счётом 116:100 в пользу «Чикаго».

Материалы по теме
Жёсткая драка фанатов клубов НБА во время плей-офф. Видео
Истории
Жёсткая драка фанатов клубов НБА во время плей-офф. Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android