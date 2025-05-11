Чемпион НБА вспомнил, как Джордан выпил пива, а потом сделал дабл-дабл в матче с «Майами»

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» американец Крэйг Ходжес вспомнил, как его одноклубник, легендарный соотечественник Майкл Джордан сделал дабл-дабл в матче с «Майами Хит» после того, как тот перед игрой в баре выпил пива.

«Помню, как мы ехали в автобусе и Эм Джей сказал, что хочет выпить пива. Он попросил водителя остановить рядом с каким-то баром. И Майкл действительно вышел, сказав, чтобы мы подобрали его на обратном пути. Так и произошло. Помню ещё, что в тот вечер Джордан был в спортивном костюме, хотя обычно он приезжал в деловом образе. Он зашёл в автобус и говорит: «Чувствую себя хорошо, да». От него ещё и пахло пивом. А во время разминки Майкл говорит: «Вижу перед собой три кольца, но бросаю в то, которое находится посередине», — приводит слова Ходжеса портал Hoopswire.

Матч, о котором идёт речь, состоялся 16 марта 1992 года. Тогда Джордану удалось набрать 37 очков, сделать девять подборов, отдать 13 передач. Матч завершился со счётом 116:100 в пользу «Чикаго».