В финале ЛЧ ФИБА на площадку выбежала кошка

Сегодня, 11 мая, состоялся финальный матч Лиги чемпионов ФИБА между испанской «Уникахой» и турецким «Галатасараем», во второй четверти которого на площадку на несколько секунд выбежала кошка, мгновенно скрывшаяся под трибунами.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Встреча, в свою очередь, завершилась со счётом 83:67 (19:13, 18:18, 19:18, 27:18) в пользу коллектива из Испании.

Самым результативным игроком матча стал 32-летний американский разыгрывающий защитник «Галатасарая» Уилл Каммингс. Представителю США удалось набрать 14 очков, сделать четыре подбора, отдать две передачи, а также совершить два перехвата при шести потерях. На площадке он провёл 27 минут и 18 секунд.