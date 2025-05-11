Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В финале ЛЧ ФИБА на площадку выбежала кошка

В финале ЛЧ ФИБА на площадку выбежала кошка
Комментарии

Сегодня, 11 мая, состоялся финальный матч Лиги чемпионов ФИБА между испанской «Уникахой» и турецким «Галатасараем», во второй четверти которого на площадку на несколько секунд выбежала кошка, мгновенно скрывшаяся под трибунами.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Встреча, в свою очередь, завершилась со счётом 83:67 (19:13, 18:18, 19:18, 27:18) в пользу коллектива из Испании.

Самым результативным игроком матча стал 32-летний американский разыгрывающий защитник «Галатасарая» Уилл Каммингс. Представителю США удалось набрать 14 очков, сделать четыре подбора, отдать две передачи, а также совершить два перехвата при шести потерях. На площадке он провёл 27 минут и 18 секунд.

Материалы по теме
Молодёжный состав БК «Монако» попал в дорожную аварию. Скончался один игрок
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android