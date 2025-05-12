Батлер назвал одноклубника, который сыграет важную роль в 4-м матче с «Миннесотой»

35-летний шестикратный участник Матча всех звёзд, лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» американец Джимми Батлер высоко отозвался о своём 22-летнем одноклубнике и лёгком форварде, который представляет Конго, Жонатане Куминге.

«Мы с Жонатаном можем преуспеть во всём. Я знаю, как распределить пространство на площадке. Могу ему сказать: «Эй, когда мяч будет у меня в руках, ты идёшь сюда и делаешь это». Мы разговариваем и слушаем друг друга, и тогда этот парень показывает невероятную игру, как это было в третьей встрече. Ему удалось сделать много хороших вещей на площадке. Знаю, что он сыграет огромную роль в нашей победе в четвёртом матче», — приводит слова Батлера портал Basket News.