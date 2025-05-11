Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Четвёртый матч «Оклахома» — «Денвер» побил антирекорд игр плей-офф НБА

Четвёртый матч «Оклахома» — «Денвер» побил антирекорд игр плей-офф НБА
Комментарии

Четвёртый матч серии 1/4 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер», который в данный момент проходит в США, побил антирекорд игр плей-офф лиги по самому низкому общему количеству очков, которые команды набрали в первой четверти.

В первом отрезке «Денвер» записал на своё счёт лишь восемь очков, а клуб из Оклахомы — 17. В сумме команды набрали только 25 очков. К моменту написания новости счёт равен 42:33 в пользу «Оклахома-Сити Тандер».

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
87 : 92
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Уэстбрук, Джордан, Уотсон, Шарич, Йокич, Ннаджи, Пикетт, Маррей, Чанчар, Гордон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн

Отметим также, что команды уже провели три встречи, две из которых завершились в пользу «Денвера», а одна — в пользу «Оклахомы».

Материалы по теме
Портал Hoopshype представил список лучших игроков плей-офф НБА на данный момент
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android