Четвёртый матч «Оклахома» — «Денвер» побил антирекорд игр плей-офф НБА

Четвёртый матч серии 1/4 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер», который в данный момент проходит в США, побил антирекорд игр плей-офф лиги по самому низкому общему количеству очков, которые команды набрали в первой четверти.

В первом отрезке «Денвер» записал на своё счёт лишь восемь очков, а клуб из Оклахомы — 17. В сумме команды набрали только 25 очков. К моменту написания новости счёт равен 42:33 в пользу «Оклахома-Сити Тандер».

Отметим также, что команды уже провели три встречи, две из которых завершились в пользу «Денвера», а одна — в пользу «Оклахомы».