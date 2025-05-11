Четвёртый матч «Оклахома» — «Денвер» побил антирекорд игр плей-офф НБА
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Четвёртый матч серии 1/4 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер», который в данный момент проходит в США, побил антирекорд игр плей-офф лиги по самому низкому общему количеству очков, которые команды набрали в первой четверти.
В первом отрезке «Денвер» записал на своё счёт лишь восемь очков, а клуб из Оклахомы — 17. В сумме команды набрали только 25 очков. К моменту написания новости счёт равен 42:33 в пользу «Оклахома-Сити Тандер».
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
87 : 92
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Уэстбрук, Джордан, Уотсон, Шарич, Йокич, Ннаджи, Пикетт, Маррей, Чанчар, Гордон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Отметим также, что команды уже провели три встречи, две из которых завершились в пользу «Денвера», а одна — в пользу «Оклахомы».
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