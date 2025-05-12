«Оклахома» сравняла счёт в серии с «Денвером», Йокич оформил дабл-дабл

Завершился четвёртый матч четвертьфинала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 92:87.

Самым результативным в составе «Денвера» стал Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 27 очков и 13 подборов.

Лучшую результативность в «Оклахоме» показал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 25 очков.

Таким образом, «Оклахома» сравняла счёт в серии – 2-2.

Следующий матч между «Денвером» и «Оклахомой» состоится 14 мая в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена», начало – 4:30 мск.