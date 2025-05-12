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Денвер — Оклахома, результат матча 12 мая 2025, счет 87:92, четвёртый матч 1/4 финала плей-офф НБА 2024/2025

«Оклахома» сравняла счёт в серии с «Денвером», Йокич оформил дабл-дабл
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Завершился четвёртый матч четвертьфинала плей-офф НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Оклахому-Сити Тандер». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 92:87.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
87 : 92
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Браун - 17, Маррей - 17, Гордон - 15, Уэстбрук - 6, Портер - 3, Уотсон - 2, Строутер, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 25, Уиггинс - 11, Уоллес - 11, Уильямс - 10, Карузо - 10, Холмгрен - 8, Хартенштайн - 8, Дорт - 6, Уильямс - 2, Джо - 1, Джонс, Дженг, Митчелл, Уильямс

Самым результативным в составе «Денвера» стал Никола Йокич, на счету которого дабл-дабл из 27 очков и 13 подборов.

Лучшую результативность в «Оклахоме» показал Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 25 очков.

Таким образом, «Оклахома» сравняла счёт в серии – 2-2.

Следующий матч между «Денвером» и «Оклахомой» состоится 14 мая в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена», начало – 4:30 мск.

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