«Он в этом мастер». Тренер «Денвера» объяснил, чем выделяется Шей Гилджес-Александер

Исполняющий обязанности главного тренера «Денвер Наггетс» Дэвид Адельман после четвёртого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (87:92, 2-2) высказался о разыгрывающем соперника Шее Гилджес-Александере.

«Если Шею разрешают использовать вторую руку, а он в этом мастер, то хочется надеяться, что нам тоже позволят хоть как-то влиять контактом. Это обоюдная игра. Но защищаться против него в любом случае невероятно сложно. Он виртуозно провоцирует фолы», — заявил Адельман во время послематчевой пресс-конференции.

Гилджес-Александер, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 25 очков (8 из 19 с игры, 9 из 12 — штрафные), шесть подборов и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+6».

Гилджес-Александер приехал на матч «Тандер» на Tesla Cybertruck: