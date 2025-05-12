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«Он в этом мастер». Тренер «Денвера» объяснил, чем выделяется Шей Гилджес-Александер

«Он в этом мастер». Тренер «Денвера» объяснил, чем выделяется Шей Гилджес-Александер
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Исполняющий обязанности главного тренера «Денвер Наггетс» Дэвид Адельман после четвёртого матча второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (87:92, 2-2) высказался о разыгрывающем соперника Шее Гилджес-Александере.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
11 мая 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
87 : 92
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Браун - 17, Маррей - 17, Гордон - 15, Уэстбрук - 6, Портер - 3, Уотсон - 2, Строутер, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 25, Уиггинс - 11, Уоллес - 11, Уильямс - 10, Карузо - 10, Холмгрен - 8, Хартенштайн - 8, Дорт - 6, Уильямс - 2, Джо - 1, Джонс, Дженг, Митчелл, Уильямс

«Если Шею разрешают использовать вторую руку, а он в этом мастер, то хочется надеяться, что нам тоже позволят хоть как-то влиять контактом. Это обоюдная игра. Но защищаться против него в любом случае невероятно сложно. Он виртуозно провоцирует фолы», — заявил Адельман во время послематчевой пресс-конференции.

Гилджес-Александер, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 25 очков (8 из 19 с игры, 9 из 12 — штрафные), шесть подборов и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+6».

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