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«Индиана» разгромила «Кливленд» и находится в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НБА

«Индиана» разгромила «Кливленд» и находится в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НБА
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В ночь с 11 на 12 мая мск на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф НБА между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева одержали победу со счётом 129:109 и оторвались в серии — 3-1.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
12 мая 2025, понедельник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
129 : 109
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 21, Топпин - 20, Тёрнер - 20, Шиппард - 14, Макконнелл - 13, Несмит - 12, Халибёртон - 11, Нембард - 7, Брайант - 5, Уокер - 4, Джонсон - 2, Матурин, Фёрфи, Брэдли
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 21, Окоро - 13, Митчелл - 12, Страс - 11, Тайсон - 11, Мобли - 10, Джером - 7, Хантер - 5, Портер - 4, Томпсон - 3, Океке - 3, Уэйд - 3, Меррилл - 2, Грин - 2, Аллен - 2

Самым результативным игроком в составе победителей в сегодняшнем матче стал камерунский центровой Паскаль Сиакам, записавший в свой актив 21 очко, шесть подборов и три передачи.

Наивысшей результативностью в составе гостей отметился американский разыгрывающий Дариус Гарлэнд, на счету которого 21 очко, один подбор и шесть передач.

Следующий матч в серии состоится на площадке «Кливленда» 16 мая. В случае победы «Индианы», клуб выйдет в полуфинал плей-офф НБА.

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