«Индиана» разгромила «Кливленд» и находится в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НБА

В ночь с 11 на 12 мая мск на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился четвёртый матч серии 1/4 финала плей-офф НБА между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева одержали победу со счётом 129:109 и оторвались в серии — 3-1.

Самым результативным игроком в составе победителей в сегодняшнем матче стал камерунский центровой Паскаль Сиакам, записавший в свой актив 21 очко, шесть подборов и три передачи.

Наивысшей результативностью в составе гостей отметился американский разыгрывающий Дариус Гарлэнд, на счету которого 21 очко, один подбор и шесть передач.

Следующий матч в серии состоится на площадке «Кливленда» 16 мая. В случае победы «Индианы», клуб выйдет в полуфинал плей-офф НБА.