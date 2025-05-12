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19:30 Мск
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Расписание 1/2 финала плей-офф Единой лиги 12 мая

Расписание 1/2 финала плей-офф Единой лиги 12 мая
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Сегодня, 12 мая, в Единой лиге ВТБ пройдёт очередной день серии плей-офф. В рамках полуфинала соревнований состоится одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её расписанием.

Расписание полуфинальных матчей плей-офф Единой лиги 12 мая:

19:30 мск — УНИКС — ЦСКА (0-2 в серии).

Напомним, полуфинальные серии плей-офф Единой лиги будут продолжаться до четырёх побед одной из команд. Также за право выйти в финал турнира борются «Зенит» из Санкт-Петербурга и краснодарский «Локомотив-Кубань». После трёх матчей счёт в их серии 2-1 в пользу «Зенита». Четвёртая встреча этих команд состоится завтра в Краснодаре.

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