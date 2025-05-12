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Представлена удручающая статистика Йокича в трёх матчах плей-офф НБА с «Оклахомой»

Представлена удручающая статистика Йокича в трёх матчах плей-офф НБА с «Оклахомой»
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Состоялись четыре матча серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между клубами «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Примечательно, что лидер «Денвера» Никола Йокича в трёх последних играх показал не самую убедительную статистику в части реализации бросков с игры.

Так, во втором матче сербский центровой реализовал 6 из 16 бросков с игры, в третьем матче на его счету было 8 точных бросков из 25 попыток, а в четвёртой встрече – 7 из 22. В общей сложности в этих трёх играх Йокич реализовал 33% бросков с игры.

В настоящий момент счёт в серии 2-2. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

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