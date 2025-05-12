Команда «Лос-Анджелес Спаркс» поздравила женщин с днём матери, показав фото с Клюндиковой

Команда женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Лос-Анджелес Спаркс», за которую выступает россиянка Мария Клюндикова (в девичестве Вадеева), поздравила женщин с днём матери. В США этот праздник отмечался вчера, 11 мая.

«С Днём матери, наши мамы на площадке и за её пределами! Вы делаете «Спаркс» такими особенными. Мы стали лучше благодаря каждой из вас», — говорится в сообщении пресс-службы «Лос-Анджелеса».

Фото: Los Angeles Sparks

В 2024 году Мария родила сына. Напомним, Клюндикова уже выступала за калифорнийскую команду на протяжении двух сезонов. В 2018 году она была выбрана «Спаркс» на драфте WNBA-2018 под общим 11-м номером.

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