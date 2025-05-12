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Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс написал язвительный пост после удаления в чемпионате Франции

Экс-игрок ЦСКА Майк Джеймс написал язвительный пост после удаления в чемпионате Франции
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Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс выразил разочарование после удаление в матче чемпионата Франции. Экс-игрок ЦСКА был удалён в третьей четверти в игре с «Бурком».

«Вот именно поэтому он не участвует в играх плей-офф Евролиги. Его качество оставляет желать лучшего», — написал Джеймс на своей странице в социальных сетях, не став указывать, о ком идёт речь.

«Монако» уступил «Бурку» со счётом 73:100. Джеймс набрал девять очков, к которым добавил один подбор и три результативные передачи. «Монако» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Бурк» располагается на пятой строчке.

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